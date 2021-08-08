Дружина вітчизняного хореографа Влада Ями, судді "Танців з зірками", блогерша Лілія розповіла, чому не водить сина в дитячий сад
Дружина відомого українського хореографа Влада Ями Лілія є активним користувачем мережі, тому активно викладає в Instagram різні кадри з життя і любить відповідати на коментарі та запитання шанувальників.
Цього разу Лілія розповіла, відповідаючи на серію запитань фанатів, чому вона з чоловіком вирішила не водити дитину в дитячий сад.
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«У нас була спроба піти в садок кілька місяців тому. Але ні мені, ні Лео не сподобалося там, нічого хорошого я поки не побачила. Будемо шукати. І в планах з вересня спробувати ще раз, тільки в іншому місці.
Також нещодавно Лілія поділилася зворушливими кадрами з немовлям на руках, чим розчулила фанатів. Як виявилося, на руках у Лілії новонароджена дитина телеведучого Анатолія Анатоліча і його дружини. Схоже, сімейство Влада Ями прийшло відвідати молодих батьків.
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