Обраниця "Холостяка" Заливако Анна Богдан чесно розповіла, як набрала 16 зайвих кг

Анна звикла розповідати в Instagram про себе і, щоб уникнути зайвих питань, розповідає також історії з життя без прикрашання. Тому цього разу в Сторісах Сторожук розповіла про ненависний для себе період.

Переможниця "Холостяка" заговорила про час, який хотілося б не згадувати, адже тоді вона набрала 16 кг і опинилася в незавидному становищі через комплекси.

"Це був жахливий і огидний період мого життя, я за півроку поправилася на 16 кг.усвідомити проблему я категорично не хотіла. А потім-раз! - і на вагах +16 кг. Я була залежна, я себе ненавиділа! Мені не подобалося відображення в дзеркалі.

У моєму раціоні тоді було тільки солодке. І я не хотіла, щоб чоловіки зі мною знайомилися. Адже як можна комусь подобатися, якщо не подобаєшся собі? А ось ще єдине фото, що залишилося з тих часом...» - пише Анна під усіма фото.

Також обраниця "Холостяка" відповіла, що за цим стоїть величезна праця, і їй було не просто скинути ці кілограми.

У своєму Instagram дівчина ділиться кількома порадами, які допомогли їй у боротьбі із зайвою вагою: правильне харчування. Ніяких дієт; виключити солодке; пити дуже багато води; іреніровкі і в принципі спорт; любити себе і своє тіло!

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