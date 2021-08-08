Популярна співачка, актриса і танцівниця Дженніфер Лопес у ніжній сукні з квітами здивувала зовнішністю

Популярна виконавиця любить демонструвати в мережі кадри, на яких постає в вельми інтригуючих і витончених образах. Якщо в повсякденному житті Лопес з'являється в основному в спортивних костюмах, для виходу в світ завжди підбирає сукні з різними акцентами.

Як правило, Дженніфер вибирає сукні яскравих кольорів. Так, в останні дні у відпустці Дженніфер показувала в основному кадри, на яких блищала в купальниках. В цей же раз позувала Лопес в яскраво-салатовій сукні.

Так, в саду свого будинку Дженніфер позувала в наряді від ліванського модельєра Elie Saab з колекції цього року. Наряд Лопес був довжини міді, мав довгий прозорий рукав і жабо, спереду плаття прикрашав великий бант.

"Ой, Нова бездоганність❤️; гарне вбрання для розкішної жінки, у вас друга молодість; завжди ідеально 💚; Красиво всередині і зовні❤️; така запальничка; Love it😍; добре упакувалася, як подарунок; наскільки добре ти можеш виглядати?; Це вам не бабуся; це твоє головне фото✨ !!!; пишність любовної королеви ❤ " - відповідають фанати.

Нагадавши, 52-річна Лопес сміливо показала, які форми ховає під відкритою спідницею.

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