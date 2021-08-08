Популярная певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес в нежном платье с цветами удивила внешностью

Популярная исполнительница любит демонстрировать в сети кадры, на которых предстает в весьма интригующих и изящных образах. Если в повседневной жизни Лопес появляется в основном в спортивных костюмах, для выхода в свет всегда подбирает платья с разными акцентами.

Как правило, Дженнифер выбирает платья ярких расцветок. Так, в последние дни в отпуске Дженнифер показывала в основном кадры, на которых блистала в купальниках. В этот же раз позировала Лопес в ярко-салатовом платье.

Так, в саду своего дома Дженнифер позировала в наряде от ливанского модельера Elie Saab из коллекции этого года. Наряд Лопес был длины миди, имел длинный прозрачный рукав и жабо, спереди платье украшал большой бант.

«Ой, новая безупречность️❤️; Красивый наряд для роскошной женщины, у вас вторая молодость; Всегда идеально 💚; Красиво внутри и снаружи ❤️; такая зажигалка ; Love it😍; хорошо упаковалась, как подарок; Насколько хорошо ты можешь выглядеть?; Это вам не бабуля; Это твое главное фото✨ !!!; великолепие любовной королевы ❤» - отвечают фанаты.

Напомним, 52-летняя Лопес смело показала, какие формы прячет под открытой юбкой.

Как сообщала Politeka, Лопес в крошечном боди доказала, почему возраст ей не помеха.

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