Український виконавець Melovin, який був фаворитом Андрія Данилка під час Нацвідбору на Євробачення, розповів фанатам про ситуацію, свідком якої став

Як пише Politeka.net, 24-річний український співак, переможець шостого сезону українського вокального шоу "X-Фактор" Костя Бочаров, який виступає під псевдонімом Melovin, часто ділиться з шанувальниками подробицями особистого життя. Нагадаємо, що нещодавно Melovin на сцені Atlas Weekend зробив камінг-аут.

Цього разу у своєму Instagram Костя Бочаров розповів шанувальникам, що став свідком жахливої ситуації на вулиці. Справа в тому, що він почув, як батько дівчинки, яка сильно плакала, пригрозив дочці, що вдарить її на очах у всіх, якщо та не заспокоється. На думку Melovin, така поведінка батьків – недопустима, адже негативно впливає на психіку дитини.

"Іноді, спостерігаючи за тим, як спілкуються батьки зі своїми дітьми, я розумію, що у психотерапевтів з кожним роком роботи буде ставити більше і більше. Ситуація наступна: з магазину виходить маленька дівчинка, років семи, з батьком, який каже фразу: "Якщо ти будеш так себе поводити, я тебе вдарю при всіх і ти вмиєшся "юшкою", - розповів співак.

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