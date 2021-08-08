Українська хіп-хоп виконавиця Alyona Alyona (Олена Савраненко) вирішила розповісти про свого коханого

Реперша не так давно розповіла, що завела нові стосунки, повідомляє Politeka.net. За словами зірки, вона зважилася на переїзд до свого бойфренда, хоча і зіткнулася з труднощами. Олена розповіла, що у неї маса речей, які вимагали багато місця, але його в квартирі коханого не виявилося.

Особистість свого хлопця артистка приховує, але в мережі ходять чутки, що він тіктокер з Дніпра на ім'я Денис. За інформацією ЗМІ, коханий артистки працює в столиці в компанії інтернет-провайдера.

Журналістка "Зіркового шляху" Аліна Доротюк заінтригувала кадрами з реп-виконавицею.

Мова в інтерв'ю йтиме про нового бойфренда артистки, про що свідчить підпис.

"Та нарешті - хто він - новий коханий", - написала Доротюк.

А в наступному сторіс журналістка пообіцяла багато ексклюзивів.

Зазначимо, за кілька місяців до одкровення про нове кохання Савраненко розповіла, що зустрічається з якимось хлопцем, однак і ім'я, і обличчя цього чоловіка вона також не опублікувала.

В одному з постів артистка розповіла, що зустрілася на той момент зі своїм обранцем взимку, а об'єднало їх кавування.

Нагадаємо, Alyona Alyona, закохавшись по вуха, встала на каблуки

Також Politeka писала, що Alyona Alyona розсекретила ім'я свого обранця, з яким почала жити разом