Українська співачка Злата Огневич, яка стала новою "Холостячкою", поділилася новим образом у сорочці
Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною українською співачкою. Красуня була учасницею "Євробачення", а зараз вирішила спробувати своє щастя на проекті"Холостячка".
Злата не забуває і про Instagram, ділячись з фанатами найцікавішим. Цього разу Злата здалася в сорочці, приспущеній на плечі. Дівчина опублікувала кілька знімків, дозволивши собою насолодитися на великому плані.
"Анастасія робить настільки талановиті портрети, що хочеться їх роздрукувати і прикрасити стіни мого майбутнього будинку. Обожнюю талановитих людей, обожнюю творити і відкриватися разом з ними!!!
Скуйовджена Алла Пугачова пройшлася по магазинах в зеленій "піжамі": "оцініть look"
Полякова зважилася показати нерідного батька, про якого завжди мовчала: "Не розповідала цю історію нікому"
Худенька дочка Ольги Сумської приміряла занадто коротку спідницю: "Прямо як школярка"
Лобода після гучної заяви про повернення на батьківщину, розкрила, що чекає українців: "Я вперше..."
Техногенна катастрофа в українському місті: людям забороняють відкривати крани
Я вважаю, глибина таланту залежить від здатності відчувати, висловлювати емоції і по-особливому бачити навколишній світ. Висловлюйте себе і пишіть свою історію життя", - написала Огневич під фото.
Фанати, включаючи фіналіста першої "Холостячки" Олексія Тригубенка і Софії Ротару, поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:
"Злато. Ви диво. Новий трек - просто неможлива краса для душі", " Злата обов'язково поставте який з цих знімків на аватарку, вони чарівні і глибокі, просто супер!", "Магічні фото".
Нагадаємо, "Холостячка" Огневич спустила бретельку сукні, похвалившись лимончиками
А ще Politeka писала, що" Холостячці " Златі Огневич влаштували жорсткий розбір, назвавши головні недоліки
Також Politeka повідомляла, що Огневич при повному "параді" показала, як відходить після зйомок "Холостячки" разом з Решетником