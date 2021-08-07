Українська співачка Злата Огневич, яка стала новою "Холостячкою", поділилася новим образом у сорочці

Як пише Politeka.net, Злата Огневич є популярною українською співачкою. Красуня була учасницею "Євробачення", а зараз вирішила спробувати своє щастя на проекті"Холостячка".

Злата не забуває і про Instagram, ділячись з фанатами найцікавішим. Цього разу Злата здалася в сорочці, приспущеній на плечі. Дівчина опублікувала кілька знімків, дозволивши собою насолодитися на великому плані.

"Анастасія робить настільки талановиті портрети, що хочеться їх роздрукувати і прикрасити стіни мого майбутнього будинку. Обожнюю талановитих людей, обожнюю творити і відкриватися разом з ними!!!

Я вважаю, глибина таланту залежить від здатності відчувати, висловлювати емоції і по-особливому бачити навколишній світ. Висловлюйте себе і пишіть свою історію життя", - написала Огневич під фото.

Фанати, включаючи фіналіста першої "Холостячки" Олексія Тригубенка і Софії Ротару, поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Злато. Ви диво. Новий трек - просто неможлива краса для душі", " Злата обов'язково поставте який з цих знімків на аватарку, вони чарівні і глибокі, просто супер!", "Магічні фото".

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