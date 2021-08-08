Соліст "Іванушки International" Кирило Туриченко, з яким зустрічалася Тіна Кароль до заміжжя, відверто розповів, які у нього зараз стосунки зі співачкою
Як пише Politeka.net, відомий російський актор і музикант, соліст групи "Іванушки International" Кирило Туриченко дав відверте інтерв'ю, у якому розповів про роман з українською артисткою Тіною Кароль.
Фрагмент антерв'ю з'явився на одній з фан-сторінок співачки.
За словами музиканта стосунки з Кароль у нього були дуже давно, ще до її шлюбу з продюсером Євгеном Огіром.
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Туриченко розповідає, що зараз вони з Тіною не підтримують зв’язку, але колись у них були дуже романтичні стосунки. Пара зустрічалася та навіть жила разом.
"Це дивовижна артистка, співачка, з якою ми познайомилися, коли мені було 16 років, а їй 14. Ми разом йшли до музичного Олімпу. Сьогодні Тіна дуже успішна, класна співачка, артистка. Я дуже за неї радий. Ми зараз рідко спілкуємося. Можемо привітати один одного тільки з Днем Народження, але в нашому житті було так, що якийсь час ми зустрічалися, жили трошки разом. Я радий тому, що в моєму житті була така людина, як Тіна✨", - відверто розповідає Туриченко.
Шанувальників розчулили такі відвертості Кирила Туриченка, вони написали багато коментарів.
"Ну ось хто їй потрібен і підходить ..", " А то чіпляють Балана постійно,який не має відношення до цієї жінки 🤦♀️", - пишуть в мережі.
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Нaгaдaємо, що знімок Кароль з таємним коханим-співаком опинився в мережі, подробиці роману: "Розбила серце, це правда".
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