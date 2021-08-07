Настя Каменських здалася разом з Потапом (Олексієм Потапенком), звернувшись до українців

Як пише Politeka.net, Настя Каменських є дуже популярною співачкою, яка виступала в дуеті "Потап і Настя", а після цього почавши сольну кар'єру під псевдонімом NK, а за Олексія вийшла заміж. Красуня також активно веде Instagram, де ділиться з фанатами цікавим.

На новому фото, яке красуня викинула в мережу, Потап і Настя були разом. Каменських зробила селфі, зробивши фото досить крупним планом.

"Придумайте назву до цієї фотографії", - написала Каменських.

"Скажіть лікар, може мені зменшити підборіддя?",- написав у відповідь Потап.

Фанати поставили майже 50 тисяч лайків і написали коментарі:

"Кіт Базиліо і лисиця Аліса.... дуже красиві", "коли дружина змусила фоткатися", "у нас є хороші новини", "розчиняючись в любові один одного, дивимося ми на світ з злегка загадковою посмішкою".

Нагадаємо, Каменських посеред ночі сіганула за борт яхти, Потап кинувся за нею

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