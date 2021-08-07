Знаменитий український співак Олег Винник розповів своїм фанаткам, від якої краси його захоплює найбільше

Улюбленець жінок частенько радує своїх прихильниць всілякими фотографіями і відео на своїй сторінці в в Instagram, де за його життям стежить майже мільйон чоловік.

Цього разу в мікроблозі артист розмістив два фотознімки, на яких попозував на тлі літака.

А в підписі Винник зізнався, що у нього захоплює дух від краси української землі, коли він дивиться з висоти польоту.

"Скільки б разів не піднімався в небо, завжди захоплює дух від краси нашої землі 😍 Любите літати? ✈»,- написав співак.

Фанатки навперебій стали розповідати про свої відчуття.

"У мене боязнь висоти 😢 але я дуже хочу побороти свій страх",

"Обожнювати ✈️✈️✈️Особливо коли злітати літак це крутіший будь-який оргазм😂",

"Обожнюю польоти. Олег ви нереально красивий",

"Олег, ти нам потрібен на землі а не на небі!",

" Олежка дуже красива фотка нашого улюбленого принца💘",

"Краш", - пишуть в мережі.

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