Актриса, колишня героїня шоу "Холостячка" Ксенія Мішина не так давно заговорила українською мовою, і поки тільки вчиться
Зірка довгий час спілкувалася з українцями російською мовою, але віднедавна вирішила перейти на українську, повідомляє Politeka.net.
Як виявилося, артистка тепер перебуває у складі журі "Україна має талант", тому намагається розмовляти тільки українською.
Поки Ксенії доводиться нелегко підбирати слова. Зокрема в нових сторіс вона з'явилася з рушником на голові, без макіяжу та одягу.
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Мішина заявила, що нещодавно прокинулася, намагаючись висловитися українською, але все ж вставляючи слова російською.
"Доброго ранку! Сьогодні я прокинулася о 14.00 і це просто... якесь... блаженство, як це сказати... Хочу всім побажати прекрасного... гарного дня і дуже крутих позитивних емоцій. Ах, потрібно було трохи поспати і все", - з посмішкою розповіла актриса.
Зазначимо, крім Мішиної в журі нового сезону "Україна має талант" буде ще три судді - телеведучий Сергій Притула і танцюрист Євген Кот, а четвертий - запрошений.
Нові випуски почали знімати до 30-річчя незалежності України.
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