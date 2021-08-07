Український мандрівник і ведучий "Світ навиворіт" Дмитро Комаров розповів про поїздку в Карпати

Як пише Politeka.net, Дмитро Комаров вирішив показати, як вирушив у Карпати. Телеведучий опублікував кілька фото, поділившись своїми враженнями в Instagram. На одному з фото Комаров був верхи на коні.

"Верховина, зустрічай нового сусіда))! Або "обережніше з бажаннями, вони збуваються". Я не можу порахувати, скільки разів був у Карпатах: шкільні табори, студентство, божевільне захоплення гірськими лижами і фрірайдом, походи. Я з дитинства в Карпатах. Природно, коли ми почали знімати перший сезон українських програм-Карпати малися на увазі самі собою. Питання було лише в тому, де почати? Драгобрат? Буковель? Славське? Яремче? Ворохта? Пилипець? Я був у всіх цих та інших місцях, все обожнюю. Мені було все одно,з якого населеного пункту починати. Карпати досконалі. Скрізь. І ось нам з колегами в Інтернеті попалася інформація про діда Івана, який більше 50 років продає в кіоску газовану воду з сиропом, надихнувшись фільмом «Кавказька полонянка», і використовуючи давнє обладнання (див.фото) в центрі Верховини", - написав Дмитро.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Кіоск вода. Це бомба", " гори ваблять тих, чия душа їм за розміром!Дмитро,у Вас вона велика, ви любите людей! Удачі у всьому!!!", "Яка ж все-таки Краса! Шикарні Карпати! Шикарні сусіди".

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