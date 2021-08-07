Внучка відомого українського танцюриста та хореографа Григорія Чапкіса, який помер у червні цього року, Анна Сафрончик покрасувалася у новому образі

Як пише Politeka.net, 40-річна Анна Сафрончик, яка народилася в Україні, є внучкою легендарного хореографа Григорія Чапкіса. Красуня – популярна італійська модель, яка активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками подробицями зі свого життя.

Так, цього разу внучка Чапкіса у своєму Instagram опублікувала серію світлин, на яких постала у новому образі від відомого дизайнера. Сафрончик показала новий кампейн бренду SISLEY "Осінь - зима 2021 року".

Модель приміряла спокусливий сірий топ та лакову спідницю довжини міді, образ доповнює теплий кожух та стильні черевики. Шанувальники Анни Сафрончик написали коментарі та зробили внучці Чапкіса багато компліментів.

"Вау, Анна! Ефектна😉😘😊", "Чудове обличчя😍😍😍", "Це вже занадто😍😍😍😍", "👏👏👏Красива ❤️❤️", - пишуть фанати.

Рaніше Politeka писaлa, що внучка Чапкіса спокусила фігурою в купальнику і променистою посмішкою: "Яка поза...".

Нaгaдaємо, що внучка Чапкіса показала свого малюка з незвичайними очима: "Як же в тебе не закохатися".

A ще Politeka повідомлялa, що красуня-внучка Чапкіса запалила з подругою на відпочинку в Греції, знявши все на камеру: "Завжди номер один".