Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, порадувала публіку яскравим фото і слушною порадою на кожен день

Так, 35-річна актриса, яка нещодавно пережила серйозну операцію на хребті, повністю повернулася до життя, забувши про болі в шиї через грижу, і тепер регулярно радує своїх фанатів гарними фотографіями і життєвими премудростями.

На новому знімку, яким Анна поділилася в Instagram, дівчина позувала в стильному образі, зображуючи автостопницю, передає Politeka.net. На ній було синє плаття на ґудзиках з високим розрізом внизу, салатові босоніжки на невеликому каблучку, сумка та бейсболка їм в тон.

У підписі Саліванчук розкрила, як правильно втілювати свої мрії, поділившись секретиком:

"Наші думки - матеріальні, абсолютно кожна. І все наше життя, всі "випадкові" події, "збіги" і "пощастило" - це результат тих думок, які щомиті крутяться у нас в голові. Дуже важливо навчитися фільтрувати їх, мислити тільки з позитивним наміром і, коли навчитеся - ви будете приємно шоковані тим, що ви вмієте і можете робити. Ну що, вриваємося в суботу?🥰 Тільки з позитивом. ☝🏻 Обов'язкова умова💫", - порадила актриса.

Користувачі віддячили зірці:

"Згодна з вами 🙌"

"Хороших вихідних. пост 👍👍👍💖💖"

"Крута!!!🔥😍"

"Неймовірна красуня, дуже гарне довге біле волосся, круто, крута блондинка ❤️🙌 🔥"

Нагадаємо, що Саліванчук у білій маєчці розкрила свої сильні сторони: "це ще не все..."

Раніше Politeka писала, що дружина продюсера "Квартал 95" широко розвела ноги перед камерою і дала пораду:" проживіть цей день так..."

A ще Politeka повідомляла, що дружина продюсера "Квартал 95" в мереживному комплекті повеселилася в ліжку:" я тут не одна...".