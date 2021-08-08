Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, порадувала публіку яскравим фото і слушною порадою на кожен день
Так, 35-річна актриса, яка нещодавно пережила серйозну операцію на хребті, повністю повернулася до життя, забувши про болі в шиї через грижу, і тепер регулярно радує своїх фанатів гарними фотографіями і життєвими премудростями.
На новому знімку, яким Анна поділилася в Instagram, дівчина позувала в стильному образі, зображуючи автостопницю, передає Politeka.net. На ній було синє плаття на ґудзиках з високим розрізом внизу, салатові босоніжки на невеликому каблучку, сумка та бейсболка їм в тон.
У підписі Саліванчук розкрила, як правильно втілювати свої мрії, поділившись секретиком:
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"Наші думки - матеріальні, абсолютно кожна. І все наше життя, всі "випадкові" події, "збіги" і "пощастило" - це результат тих думок, які щомиті крутяться у нас в голові. Дуже важливо навчитися фільтрувати їх, мислити тільки з позитивним наміром і, коли навчитеся - ви будете приємно шоковані тим, що ви вмієте і можете робити. Ну що, вриваємося в суботу?🥰 Тільки з позитивом. ☝🏻 Обов'язкова умова💫", - порадила актриса.
Користувачі віддячили зірці:
"Згодна з вами 🙌"
"Хороших вихідних. пост 👍👍👍💖💖"
"Крута!!!🔥😍"
"Неймовірна красуня, дуже гарне довге біле волосся, круто, крута блондинка ❤️🙌 🔥"
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