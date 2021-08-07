Відома співачка Настя Каменських продовжує спекотну відпустку на яхті разом з близькими

Виконавиця разом з чоловіком Потапом, подругою Ганною Андрійчук і мамою Лідою вирушила на відпочинок до Хорватії, де кожен день показують кадри зі свого проведення часу. Причому перші кілька днів зірка відмовлялася говорити, де саме вони зупинилися на відпочинку.

Артистка з близькими вибрала місце досить мальовниче і причому зупинилися вони на узбережжі, де більшу частину часу проводили спочатку на пляжі або на яхті. Настя показує в Instagram кожен свій новий образ, в тому числі і хвалиться сімейними сніданками і вечерями.

Цього разу в квітчастому короткому вбранні Настя з'явилася перед об'єктивом без укладання і яскравого макіяжу. Не обійшлося без кадрів з демонстрацією декольте і нового образу в цілому.

Вид "знизу-зверху" Каменських продемонструвала звичним чином перед телефоном, а потім показала, на якій яхті вона відпочиває.

Нагадавши, Каменських на тлі чуток про вагітність " зганьбилася "в бікіні:"головне, щоб Потапчика радувала".

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