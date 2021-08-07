Известная певица Настя Каменских продолжает жаркий отпуск на яхте вместе с близкими

Исполнительница вместе с мужем Потапом, подругой Анной Андрийчук и мамой Лидой отправилась на отдых в Хорватию, где каждый день показывают кадры со своего времяпровождения. Причем первые несколько дней звезда отказывалась говорить, где именно они остановились на отдыхе.

Артистка с близкими выбрала место довольно живописное и причем остановились они на побережье, где большую часть времени проводили сначала на пляже или на яхте. Настя показывает в Инстаграм каждый свой новый образ, в том числе и хвастается семейными завтраками и ужинами.

В этот раз в цветастом коротком наряде Настя появилась перед объективом без укладки и яркого макияжа. Не обошлось без кадров с демонстрацией декольте и нового образа в целом.

Вид «снизу-сверху» Каменских продемонстрировала привычным образом перед телефоном, а затем показала, на какой яхте она отдыхает.

Напомним, Каменских на фоне слухов о беременности "опозорилась" в бикини: "Главное, чтобы Потапчика радовала".

Как сообщала Politeka, Экс-жена Позитива и подруга Каменских в бикини рассказала о необычных ритуалах в ванной: "Я каждый вечер...".

Также Politeka писала, что Потап резвится на яхте с лучшей подругой Насти Каменских: "Поздно, Настенька...".