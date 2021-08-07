Софія Ротару 7 серпня святкує своє 74-річчя

Як пише Politeka.net, нев'януча Софія Ротару продовжує радувати своїм молодим виглядом. Хоч зірці і 74 виповнилося сьогодні, вона виглядає далеко не на свої роки. Легенда української естради зібралася у святковий день з онукою Сонею та невісткою Світланою Євдокименко.

Світлана вирішила в сторіс показати, як проходить святкування. На кадрах можна побачити за столом Соню Євдокименко і саму Ротару, поки невістка відійшла від столу, щоб всіх і себе зняти. Красуня внучка також опублікувала це відео в сторіс.

На фан-сторінці Ротару також з'явилися ці кадри.

"Чудових Хвилин Натхнення

Посмішок Друзів, Їх Тепла,

Бажаю Тобі В День Народження

Щоб Ти Всіх Щасливіше Була!",- написано було під відео.

Фанати відразу почали коментувати:

"Прекрасного відпочинку"," Очаровашка"," удачі вам", " з Днем народження!!! Кохана, неповторна !!!!!", "З днем народження!! Бажаю здоров'я благополуччя і творчих успіхів!!".

Нагадаємо, єдиний син Софії Ротару показав щасливу співачку в білій сукні і з квітами

А ще Politeka писала, що внучка Ротару в білій сукні і звичайних в'єтнамках підкорила видом на відпочинку

Також Politeka повідомляла, що сім'я Ротару зібралася в повному складі, від внучки очей не відвести



