Тарас Цимбалюк, відомий за ролями в серіалах "Кріпосна" та "Спіймати Кайдаша", а також який брав участь в "Танцях з зірками", показав, що діється на зйомках фільму з його участю

Так, 31-річний Тарас знімається зараз в детективному комедійному серіалі «Полкан». Актор поділився успіхами у своєму мікроблозі в Instagram, виставивши кілька фото й відео, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

"Вже другий місяць йдуть зйомки комедії "Полкан" 🎬 Спасибі крутезній команді🤟", - йдеться в підписі.

На кадрах Цимбалюк постав у своєму звичному амплуа - брутальний красень. Актор показав фрагмент з постановочним вибухом на знімальному майданчику. Його персонаж ледь встиг ухилитися від язиків полум'я, картинка виглядала вельми епічно.

"Клас, взагалі бомба! Уєєє! Приголомшливо...", - вигукують за кадром.

Користувачі оцінили побачене, залишивши коментарі під постом:

"Вау, це круто"

"Клас 🔥І я хочу 🥰"

"Бомбезний кадр🔥 🔥 🔥"

Зазначимо, Новий канал і Vaverka Production почали зйомки нового легкого комедійного серіалу "Полкан". Дія розгортається навколо матерого і цинічного опера Павла Сафронова, який впав у кому, після чого його душа переселилася в дворового пса. Єдиний, хто чує голос поліцейського, – його молодий напарник, лейтенант Слава Курочка, який тільки-тільки почав кар'єру в поліції. Разом з собакою він і буде розслідувати злочини, раз у раз потрапляючи в комічні ситуації.

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