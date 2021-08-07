Прийомна дочка Олексія Потапенка (Потапа) Наташа Горова показала себе, захопивши виглядом
Як пише Politeka.net, Наташа є названою дочкою Потапа, який займався її вихованням з самого малого. Потапенко одружився на матері Наташі-Ірині в кінці 90 - х.Пара пробула разом 15 років у родині з'явилася ще одна дитина-Андрій. Після розлучення Потап і Наташа зберегли дружні стосунки. Зараз Горова активно веде Instagram, де за дівчиною стежать десятки тисяч фанатів.
На фото, яке Наташа опублікувала в Instagram, вона була в лосинах і топіку. Красуня стояла перед дзеркалом на тлі шафи, демонструючи свій плоский животик, а також безліч татуювань, які можна побачити на руках.
Фанати не змогли поставити лайки і написати коментарі під фото, адже в сторіс Instagram не додали подібних інструментів для комунікації, тому красуня отримувала компліменти тільки в директ.
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