Суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала себе на пляжі у відвертому вбранні

Прима-балерина вирушила зі своїм чоловіком, теж танцюристом, в сімейну подорож на Мальдіви. Подружня пара активно проводить час: плавають в блакитній воді океану, займаються снорклінгом, танцюють на пляжі, а також займаються риболовлею.

Подружжя не забуває все це викладати в своїх фотоблогах в Instagram.

Ось тепер Катерина влаштувала на пляжі романтичну вечерю.

З такого приводу вона вбралася в сукню-сітку, під яку одягла бікіні тілесного кольору.

У момент, коли танцівниця крутилася біля столу, який стояв прямо на пляжі, вона поверталася до камери спиною, засвітивши пікантну частину тіла.

"Найбільше з усього, чого ти можеш навчитися в цьому світі-любити і бути коханим...", - написала балерина.



Нагадаємо, Кухар з "Танців з зірками" в білому купальнику показала свою сім'ю на відпочинку

Як повідомляла Politeka, чоловік Кухар з "Танців з зірками" показав, як балує дружину на відпочинку

Також Politeka писала, Катерина Кухар загубилася в натовпі молоденьких балерин, така тендітна, що не відрізнити