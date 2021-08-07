Суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар показала себе на пляжі у відвертому вбранні
Прима-балерина вирушила зі своїм чоловіком, теж танцюристом, в сімейну подорож на Мальдіви. Подружня пара активно проводить час: плавають в блакитній воді океану, займаються снорклінгом, танцюють на пляжі, а також займаються риболовлею.
Подружжя не забуває все це викладати в своїх фотоблогах в Instagram.
Ось тепер Катерина влаштувала на пляжі романтичну вечерю.
З такого приводу вона вбралася в сукню-сітку, під яку одягла бікіні тілесного кольору.
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У момент, коли танцівниця крутилася біля столу, який стояв прямо на пляжі, вона поверталася до камери спиною, засвітивши пікантну частину тіла.
"Найбільше з усього, чого ти можеш навчитися в цьому світі-любити і бути коханим...", - написала балерина.
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