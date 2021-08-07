Судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала себя на пляже в откровенном наряде
Прима-балерина отправилась со своим супругом, тоже танцором, в семейное путешествие на Мальдивы. Супружеская пара активно проводит время: плавают в лазурной воде океана, занимаются снорклингом, танцуют на пляже, а также занимаются рыбалкой.
Супруги не забывают все это выкладывать в своих фотоблогах в Инстаграм.
Вот теперь Екатерина устроила на пляже романтический ужин.
По такому поводу она нарядилась в платье-сетку, под которую надела бикини телесного цвета.
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В момент, когда танцовщица крутилась возле стола, который стоял прямо на пляже, она поворачивалась к камере спиной, засветив пикантную часть тела.
«Величайшее из всего, чему ты можешь научиться в этом мире — любить и быть любимым…», - написала балерина.
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