Екс-ВІА Гра Віра Брежнєва показала, як відпочиває в Греції

Так, 39-річна співачка опублікувала нове відео в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Віра поділилася з публікою хорошим настроєм, покуражившись перед камерою в чорному мікро-топі і вузькій білій спідниці.

Так, блондинка спустилася по сходах, продефілювавши по площі й зупинившись біля стіни будівлі. Брежнєва поводилася невимушено, а помітивши, що її знімають, мило посміхнулася.

"Суботній настрій 🤍", - підписала вона кадри.

Користувачі кинулися коментувати побачене. Не обійшлося без обговорення її фігури. Раніше Віра зізнавалася, що поправилася в червні - мовляв, "дозволяла собі все і в підсумку +2 кг". Тоді вона розсекретила свою вагу і зріст - 56,7 кг і 170 см.

"Живіт в себе, попу назад))))", - прокоментував один з її підписників, натякнувши, що співачка "ховає" недоліки.

Брежнєва відповіла: "Навіщо? Якщо я на розслабоні😎"

Інші також приєдналися до обговорення:

"Ви розумничка... так само хочу виглядати завжди👍 😘... Щастя вам😍 🌹"

"Яка ви розкішна🍓 😻 💋"

"Красуня 😍. Така мила посмішка, природня, не для селебріті"

"Яка фігура👏"

"Ну яка ж гарна!🔥"

"Ви забули блузу"

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