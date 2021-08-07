Екс-ВІА Гра Віра Брежнєва показала, як відпочиває в Греції
Так, 39-річна співачка опублікувала нове відео в своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз). Віра поділилася з публікою хорошим настроєм, покуражившись перед камерою в чорному мікро-топі і вузькій білій спідниці.
Так, блондинка спустилася по сходах, продефілювавши по площі й зупинившись біля стіни будівлі. Брежнєва поводилася невимушено, а помітивши, що її знімають, мило посміхнулася.
"Суботній настрій 🤍", - підписала вона кадри.
Користувачі кинулися коментувати побачене. Не обійшлося без обговорення її фігури. Раніше Віра зізнавалася, що поправилася в червні - мовляв, "дозволяла собі все і в підсумку +2 кг". Тоді вона розсекретила свою вагу і зріст - 56,7 кг і 170 см.
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"Живіт в себе, попу назад))))", - прокоментував один з її підписників, натякнувши, що співачка "ховає" недоліки.
Брежнєва відповіла: "Навіщо? Якщо я на розслабоні😎"
Інші також приєдналися до обговорення:
"Ви розумничка... так само хочу виглядати завжди👍 😘... Щастя вам😍 🌹"
"Яка ви розкішна🍓 😻 💋"
"Красуня 😍. Така мила посмішка, природня, не для селебріті"
"Яка фігура👏"
"Ну яка ж гарна!🔥"
"Ви забули блузу"
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