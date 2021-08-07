Обраниця "Холостяка 11" Михайла Заливако Анна Богдан показала, як вони з коханим відпочивають у Греції

Так, парочка вирішила вибратися на пляж, а заодно й смачно пообідати. Відповідні кадри 28-річна Аня опублікувала в себе в "сторіз" в Instagram, передає Politeka.net.

"Приїхали з Михайлом сьогодні на пляж трішечки позасмагати... І нам порадили дуже класний ресторанчик, - повідомила вона, додавши, - Зараз покажу, що ми замовили... Такі ось смаколики".

На столі стояли страви з морепродуктами і скромна тарілочка з фруктами.

"Міша сказав, що мені потрібно скинути 5 кілограмів, тому все це буде їсти Міша", - поскаржилася Богдан.

Потім дівчина розсміялася та зізналася, що це був всього лише жарт.

"Чекаю завтра заголовки в ЗМІ про те, що Міша змушує мене худнути", - йдеться в підписі на кадрах.

Жарти жартами, а Богдан дійсно хвилює її фігура. Дівчині вдалося схуднути на 16 кг за півроку перед участю в "Холостяку". Аня зізнавалася, що поправилася в результаті важкого розлучення. Зараз красуня роздає поради в Мережі, як правильно харчуватися, щоб закріпити результат.

"Їжте побільше салатиків, особливо зараз сезон (взимку квашену капусту). І ще найважливіше! Потрібно пити воду! Без газів, просту воду, можна з лимончиком", - ділилася Аня секретом стрункої фігури.

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