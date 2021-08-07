Відома співачка Еліна Іващенко, яка заспівала з Олегом Винником, показала себе в незвичайному образі

Як пише Politeka.net, 19-річна Еліна проявила себе ще на"Х-факторі". Красуня не покидає спів і виконала разом з Олегом Винником пісню "Діаманти". А ще Іващенко активно веде соціальні мережі, де ділиться найцікавішим з фанатами.

На новому фото, яке Еліна викинула в Instagram, красуня була в наряді з декольте. Красуня зробила селфі, демонструючи розкішні форми на камеру без збентеження.

Фани поставили сотні лайків і відразу почали писати компліменти дівчині:

"Уф, яка краса", "красуня", "Люблю", "вогонь", "неймовірна кішечка", "Вау, вогонь"

На другому фото Еліна вже була в сукні з декольте, лежачи біля води на сходинках. Красуня виставила ніжки, вражаючи виглядом.

"Яка твоя улюблена стихія?) Моя - вода", - написала красуня.

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