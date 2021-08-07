Дружина Григорія Решетника, ведучого проектів "Холостяк" і "Холостячка", Христина, показала синів, що підросли

За десять років шлюбу 31-річна Христина подарувала своєму 37-річному чоловікові трьох дітей. Зараз старшим хлопчикам, Вані і Дімі, вже 8 і 4, а ось молодшому Саші - немає ще й рочку.

У своєму новому пості в Instagram Христина поділилася фото старших синів, задумавшись, на кого вони все ж більше схожі - на неї або чоловіка, передає Politeka.net.

"Ваня і Діма ❤️ мої дорослі #ReshetnikBoys 🥰 чому діти на канікулах ростуть з шаленою швидкістю? 🙆 На канікулах у бабусі і дідуся виросли, змінилися. Ваня досі мріє, щоб його залишили хоч на тиждень самого без братів))) а Діма мріє, щоб цього не сталося - тому що без Вані він не може і секунди 🤪 😂 але в чому вони єдині - так це в бажанні полетіти на відпочинок на море 🤣 На фото хоч хтось схожий на мене?)))", - поцікавилася дружина Решетника.

Користувачі кинулися обговорювати, і думки, треба сказати, трохи розходяться. Більшість вважають, що найстарший, Ваня, сильно схожий на маму. А деяким здалося, що всі троє, а ось на тата - ніхто.

"Ваня схожий❤️"

"такі дорослі😍 😍 😍"



"Саша на Гришу, а ось Діма не знаю на кого))"

"😍красунчики"

"Як на мене то Діма 100% копія вас🔥❤️"

"Всі діти на вас схожі більше 😮, на Гришу ніхто... а Діма так взагалі копія бабуся (ваша мама), ну прям копія🙌"

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