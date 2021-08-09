Головний герой шоу "Холостяк" Михайло Заливако показавши кадри зі свого парубочого, який на проекті організував Микита Добрынин

Як повідомляє Politeka.net, головний герой останнього сезону романтичного реаліті-шоу" Холостяк " Михайло Заливако, який зустрів на проекті свою любов, поділився своїми враженнями від парубочого вечора зі своїми фоллоерами в Instagram.

"Ну по-перше, я не думав, що буде так смішно... і в кадрі і за кадром зі знімальною... ну були моменти, коли просто молили припинити, можна було померти від сміху», - зазначив він.

Заливако додав, що парубочий проходив в Україні.

"По-друге, що можна прикольно і відпочити і зняти класний проект про подорожі всередині нашої країни (скажу так, що обгоріли ми ні як у нас😂)», - сказав «Холостяк».

Михайло Заливако подякував за організацію свого попередника іншого екс - » Холостяка " Микиту Добриніна, зазначивши, що він зробив подію особливо яскравою.

"Ну, Микита внатурі тамада... тому що такі конкурси треба робити десь на весіллях😂 трохи ноги не зламали...»-зізнався Заливако.

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