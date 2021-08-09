Укураинская співачка, радіоведуча Еліна Іващенко, яка заспівала з Олегом Винником, показала себе в незвичайному образі

Еліна свого часу стала переможницею талант шоу "Голос. Діти", а після підкорила і"Х-Фактор". Зараз 19-річна співачка продовжує займатися творчістю, зокрема, не так давно онна заспівала пісню "Діаманти" з Олегом Винником. Також Іващенко активно веде соціальні мережі, в Instagram на неї підписані 23,8 тисячі осіб.

Як пише Politeka.net, в новому пості співачка похвалилася фото, на якому відображена в міні сукні з глибоким декольте. Сфотографувалася вона на тлі невеликого ставка.

"Яка твоя улюблена стихія?) 😊 Моя - вода", - написала Еліна.

Знімок викликав бурхливу реакцію користувачів мережі. Шанувальники захоплюються красою юної артистки.

"Краща", "красуня", "гармата", "неймовірно гаряча", - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, юна фаворитка Олега Винника в дуже мініатюрному платтячку вирішила поцікавитися.

А ще Politeka розповідала, що юна фаворитка Олега Винника в екстра-міні показала свої таланти.

Також Politeka писала, що син Віктора Павлика зважився на гучну заяву про сценічну подругу Винника Еліну Іващенко.