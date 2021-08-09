Анна Саліванчук, дружина продюсера "Квартал 95" Олександра Божкова, розповіла, як найкраще провести вихідні

Популярна 35-річна актриса знову повернулася до роботи після перерви через операцію на хребті. Тепер Анна часто присутня на знімальному майданчику, але не вдома, тому доводиться весь вільний час віддавати родині.

Через це на вихідних Саліванчук вирішила підняти тему час, який слід приділяти близьким і як це краще зробити правильно.

"Так влаштоване життя: весь тиждень ми чекаємо вихідних, щоб нарешті ... нарешті що? Щоб зайнятися: прибиранням, сходити за покупками, посидіти в Instagram?

Ні, і ще раз ні! Досить проводити дорогоцінний вільний час за буденними справами. Набагато краще-побути з усією родиною. Влаштувати щось цікаве і запам'ятовується. Варіантів сотні! Вдома, на вулиці або далеко від дому в пошуку пригод.

Але насправді зовсім неважливо, що ви будете робити, важливо що разом 🥰 гарного вам Воскресіння!❤ ️ "- пише Анна.

Користувачі відповіли:»красуня; яка красива все таки; І Вам гарного настрою".

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