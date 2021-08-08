Внучка легендарної співачки Софії Ротару Соня Євдокименко вразила своєю фігурою на нових знімках
Як передає Politeka.net, Соня Євдокименко є відомою моделлю і починаючою співачкою. Також вона відома як внучка легендарної співачки Софії Ротару. Зараз дівчина живе в Італії. Модель активно веде соціальні мережі і ділиться моментами зі свого життя з шанувальниками.
Цього разу Соня поділилася кількома фотографіями. На них дівчина знаходиться на своєму балконі, будучи в білому халаті. Модель показала оголені плечі і ніжки.
"Щоранку вирішуйте, що у вас гарний настрій", підписала публікацію внучка Софії Ротару.
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Шанувальники дівчини засипали її приємними компліментами в коментарях: "красуня, Сонечка", " дуже красива!", "Вогонь", "Сексуальна дівчинка, мудра леді",""
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