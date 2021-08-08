Українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик показала, як проводить літо

40-річна зірка опублікувала яскраві фото у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.

"Цього літа літала над Київщиною на вертольоті, збирала свій овоче-ягідно-фруктовий урожай, ніжилася в теплій морській піні, підвернула ногу і вже майже одужала, наїлася досхочу полуниці, морозива, а в цілому - більш працювала, ніж відпочивала. Ще планую наїстися кавуном, так, щоб не було сил вдихнути, або позіхнути", - розповіла артистка.

Лілія Ребрик також продемонструвала свої літні фото. На деяких з них вона відображена в обіймах чоловіка.

Також актриса показала, як веселиться з подругами, незважаючи на пошкоджену ногу.

Показала Ребрик і щасливі моменти разом зі своєю сім'єю в повному складі.

Не обійшлося і без робочих моментів.

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