Українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик показала, як проводить літо
40-річна зірка опублікувала яскраві фото у своєму мікроблозі в Instagram, передає Politeka.net.
"Цього літа літала над Київщиною на вертольоті, збирала свій овоче-ягідно-фруктовий урожай, ніжилася в теплій морській піні, підвернула ногу і вже майже одужала, наїлася досхочу полуниці, морозива, а в цілому - більш працювала, ніж відпочивала. Ще планую наїстися кавуном, так, щоб не було сил вдихнути, або позіхнути", - розповіла артистка.
Лілія Ребрик також продемонструвала свої літні фото. На деяких з них вона відображена в обіймах чоловіка.
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Також актриса показала, як веселиться з подругами, незважаючи на пошкоджену ногу.
Показала Ребрик і щасливі моменти разом зі своєю сім'єю в повному складі.
Не обійшлося і без робочих моментів.
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