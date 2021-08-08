Відома співачка Настя Каменських показала, як веселиться з мамою і подругою на відпочинку

Популярна виконавиця відпочиває в Хорватії разом з кращою подругою, чоловіком і мамою, причому більшу частину часу Настя показує, як веселиться з близькими на яхті або проводить час за вечерями і розкішними обідами.

Цього разу Настя вирушила з найкращою подругою Ганною Андрійчук, як висловилися самі дівчата, «покайфувати» і помилуватися видом на море. Настя з'явилася перед об'єктивом з нюдовим макіяжем і акуратним образом в цілому-співачка вибрала для виходу в світ Яскраво-гірчичне плаття з розкритим декольте, а також залишила волосся розпущеним.

Судячи з кадрів, на яких Настя від задоволення прикриває очі, поїздка Ганні і співачці дуже сподобалася.

"Я виросла в дуже добрій, турботливою, повноцінної і повної любові сім'ї! Сім'я для мене завжди стоятиме на першому місці❤️ а наші посмішки, подорожі та враження - найбільш незабутніми моментами в житті! Зараз буде дуже стандартно написано, але цінуйте, любіть і оберігайте один одного 😘» - написала Настя раніше під ще одним кадром з відпустки.

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