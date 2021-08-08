Співачка Надя Дорофєєва розповіла, який стан у її побитого танцюриста Євгена Гончаренка

Як передавала Politeka.net, нещодавно танцюриста Наді Дорофєєвої жорстоко побили, після того, як він виходив з нічного клубу. Як відомо, це зробив співробітник Управління державної охорони. Надя тримає в курсі того, що відбувається своїх шанувальників в соціальних мережах і просить довести справу до кінця.

На цей раз відкрилися нові подробиці про стан співака на даний момент. Як відомо, Євген перебуває в реанімації в медикаментозній комі. Надя показала у себе в Instagram повідомлення матері танцюриста про його стан.

"Женя в стабільно важкому стані. На сьогодні інформація, що пробуде в комі ще мінімум 10 днів. Це для того, щоб набряк головного мозку зменшився, тільки тоді його будуть поступово пробуджувати і діагностувати можливі наслідки", повідомила Ірина Гончаренко.

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