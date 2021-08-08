Відома артистка і екс-учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва поділилася новим фото

Як передає Politeka.net, Віра Брежнєва є відомою співачкою. Прославилася дівчина своєю участю в популярній групі "ВІА Гра", де вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком - Костянтином Меладзе. Ще в 2007-му році Віра покинула групу і почала сольну кар'єру. Зараз дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться моментами зі свого особистого життя з шанувальниками.

Цього разу Віра поділилася новою фотографією в Instagram. На знімку вона знаходиться біля басейну в Білій толстовці і того ж кольору коротких шортиках, які відмінно підкреслюють довгі ноги співачки. Також Віра закрила обличчя руками.

"Хто вгадає, чому засмущалася?", задала питання своїм передплатникам артистка.

Під фото шанувальники залишили безліч комліментів для виконавиці: "Шикарно", "Прекрасно", "Яка милота", "Диявол носить Прада", "Забула купальник. Віра, ви еталон!".

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