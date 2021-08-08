Відома артистка і екс-учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва поділилася новим фото
Як передає Politeka.net, Віра Брежнєва є відомою співачкою. Прославилася дівчина своєю участю в популярній групі "ВІА Гра", де вона познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком - Костянтином Меладзе. Ще в 2007-му році Віра покинула групу і почала сольну кар'єру. Зараз дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться моментами зі свого особистого життя з шанувальниками.
Цього разу Віра поділилася новою фотографією в Instagram. На знімку вона знаходиться біля басейну в Білій толстовці і того ж кольору коротких шортиках, які відмінно підкреслюють довгі ноги співачки. Також Віра закрила обличчя руками.
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"Хто вгадає, чому засмущалася?", задала питання своїм передплатникам артистка.
Під фото шанувальники залишили безліч комліментів для виконавиці: "Шикарно", "Прекрасно", "Яка милота", "Диявол носить Прада", "Забула купальник. Віра, ви еталон!".
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