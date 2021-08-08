Популярна співачка, актриса і танцівниця Дженніфер Лопес у компанії Бена Аффлека стає все більш романтично

Дженніфер Лопес і Бен Аффлек вже кілька місяців як відновили свої стосунки, причому публічно пара в цьому зізналася тільки на дні народження Лопес під час розкішного святкування на яхті. Тепер пара частіше з'являється перед камерами і демонструє свої почуття.

За словами Лопес, вони не почали відносини заново, а продовжили там, де зупинилися – з часу розриву заручин. Варто відзначити, що закохані поки жодного разу не з'являлися разом на офіційних заходах. Однак Лопес нещодавно отримала запрошення на Met Gala, який пройде у вересні. На легендарний вечір відправляються зазвичай в парі, тому хвилі можливо, що пара нарешті покаже себе з нового боку.

На щасливих фото ж, зробленими під час відпочинку Лопес і Аффлека на куроті, вони виглядали дуже розкуто і романтично.

"Які коханці; як вони могли виглядати так в 50е, коли мені 23 роки, а я виглядаю як я в 60; складно повірити, цим людям точно за 50?; доза пристрасті цим днем подана; милий 😍; я так не думаю, що вони щирі. Вони актори " - пишуть в мережі.

Нагадавши, 51-річна Лопес сміливо показала, які форми ховає під відкритою спідницею.

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