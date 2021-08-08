Популярная певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес в компании Бена Аффлека становится все более романтично

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек уже несколько месяцев как возобновили свои отношения, причем публично пара в этом призналась только на дне рождения Лопес во время роскошного празднования на яхте. Теперь пара чаще появляется перед камерами и демонстрирует свои чувства.

По словам Лопес, они не начали отношения заново, а продолжили там, где остановились – со времени разрыва помолвки. Стоит отметить, что влюбленные пока ни разу не появлялись вместе на официальных мероприятиях. Однако Лопес недавно получила приглашение на Met Gala, который пройдет в сентябре. На легендарный вечер отправляются обычно в паре, поэтому волне возможно, что пара наконец-то покажет себя с новой стороны.

На счастливых фото же, сделанными во время отдыха Лопес и Аффлека на куроте, они выглядели очень раскрепощенно и романтично.

«Какие любовники; Как они могли выглядеть так в 50е, когда мне 23 года, а я выгляжу как я в 60; Сложно поверить, этим людям точно за 50?; доза страсти этим днем подана; Милый 😍;Я так не думаю, что они искренние. Они актеры» - пишут в сети.

Напомним, 51-летняя Лопес смело показала, какие формы прячет под открытой юбкой.

Как сообщала Politeka, Лопес в крошечном боди доказала, почему возраст ей не помеха.

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