Популярная певица, актриса и танцовщица Дженнифер Лопес в компании Бена Аффлека становится все более романтично
Дженнифер Лопес и Бен Аффлек уже несколько месяцев как возобновили свои отношения, причем публично пара в этом призналась только на дне рождения Лопес во время роскошного празднования на яхте. Теперь пара чаще появляется перед камерами и демонстрирует свои чувства.
По словам Лопес, они не начали отношения заново, а продолжили там, где остановились – со времени разрыва помолвки. Стоит отметить, что влюбленные пока ни разу не появлялись вместе на официальных мероприятиях. Однако Лопес недавно получила приглашение на Met Gala, который пройдет в сентябре. На легендарный вечер отправляются обычно в паре, поэтому волне возможно, что пара наконец-то покажет себя с новой стороны.
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На счастливых фото же, сделанными во время отдыха Лопес и Аффлека на куроте, они выглядели очень раскрепощенно и романтично.
«Какие любовники; Как они могли выглядеть так в 50е, когда мне 23 года, а я выгляжу как я в 60; Сложно поверить, этим людям точно за 50?; доза страсти этим днем подана; Милый 😍;Я так не думаю, что они искренние. Они актеры» - пишут в сети.
Напомним, 51-летняя Лопес смело показала, какие формы прячет под открытой юбкой.
Как сообщала Politeka, Лопес в крошечном боди доказала, почему возраст ей не помеха.
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