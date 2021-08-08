Українська співачка Камалія, яка одружена з мільйонером Мохаммадом Захуром, похвалилася відпочинком зі своєю подругою

Як повідомляє Politeka.net, кадрами співачка поділилася у себе в Instagram.

"Як же приємно відпочивати з друзями! Спасибі, Леночка @bernatskaja за чудову компанію " » - написала Камалія.

Подругою співачки є відома українська дизайнер, співзасновник популярного бренду весільної моди Олена Бернацька.

"Красиві і щасливі!", "Гарного і позитивного відпочинку", - пишуть в коментарях.

На яхті з красунями був і чоловік Бернацької-бізнесмен Дем'янн Пульчев. Вони одружилися в 2019 році. Торжество називали найдорожчим весіллям року в Україні.

Церемонія пройшла в одному з наймодніших закладів Києва — банкет-холі Regent Hill. На весіллі пари виступали гурт "НеАнгели", Віталій Козловський, Діма Коляденко, Олексій Аккерман та Ірина Білик. Звичайно ж, порадувала подругу своїм виступом в такий день і Камалія.

Ведучими свята були Григорій Решетник та Юлія Крауз.

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