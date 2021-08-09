Популярна українська співачка Тіна Кароль провела сімейну відпустку разом з сином Веніаміном в Ісландії
Популярна виконавиця вирушила разом з сином до Ісландії, щоб вивчити мальовничі місця і неймовірні пейзажі. Причому замість спекотної відпустки Тіна має намір вибрала місце з прохолодним кліматом.
Закордоном Кароль публікувала не так багато знімків, проте кращі фото все ж потрапили в мережу. У тому числі кадри з її єдиним сином Веніаміном, який помітно підріс. Оскільки співачка виставляє фото з життя вкрай рідко, шанувальники завжди бурхливо реагують на представлені кадри.
Одним з таких стало фото з Венею, що позує на тлі крижаних брил.
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«Підійшла до кінця наша подорож до Ісландії я люблю тебе, Веня. @tina_karol " - йдеться у підписі до кадру.
Шанувальники висловили свою думку:
"Я теж люблю Веню😢 Тін, вам наречена не потрібна?😂 ; При сонці тепло, а при матері добре🐼 🖤; зовсім дорослий. Через 5-6 років відправиться у вільне плавання. Тиночка, подумай про донечку; вихований син. Буде ким пишатися тіні; Ха, Веня😂 🔥; Мамина гордість, мамин син😍».
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