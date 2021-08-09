Популярна українська співачка Тіна Кароль провела сімейну відпустку разом з сином Веніаміном в Ісландії

Популярна виконавиця вирушила разом з сином до Ісландії, щоб вивчити мальовничі місця і неймовірні пейзажі. Причому замість спекотної відпустки Тіна має намір вибрала місце з прохолодним кліматом.

Закордоном Кароль публікувала не так багато знімків, проте кращі фото все ж потрапили в мережу. У тому числі кадри з її єдиним сином Веніаміном, який помітно підріс. Оскільки співачка виставляє фото з життя вкрай рідко, шанувальники завжди бурхливо реагують на представлені кадри.

Одним з таких стало фото з Венею, що позує на тлі крижаних брил.

«Підійшла до кінця наша подорож до Ісландії я люблю тебе, Веня. @tina_karol " - йдеться у підписі до кадру.

Шанувальники висловили свою думку:

"Я теж люблю Веню😢 Тін, вам наречена не потрібна?😂 ; При сонці тепло, а при матері добре🐼 🖤; зовсім дорослий. Через 5-6 років відправиться у вільне плавання. Тиночка, подумай про донечку; вихований син. Буде ким пишатися тіні; Ха, Веня😂 🔥; Мамина гордість, мамин син😍».

Раніше Politeka писала, що Тіна Кароль у вузьких легінсах показала, як худнути за допомогою лавки: "що за гон...".

Нагадаємо, що син Тіни Кароль, який навчається в Британії, засмутив маму на відпочинку: "порвав мій...".

A ще Politeka повідомляла, що Тіна Кароль здивувала визнанням після спільного виходу з ЗАРИЦЬКОЮ з KAZKA:"це доля".