Зірка каналу "1+1" і телеведуча Лідія Таран вразила новими знімками

Як передає Politeka.net, Лідія Таран є зіркою телеканалу "1+1". Вона прославилася як ведуча новин. Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться з шанувальниками моментами зі свого життя.

На цей раз дівчина поділилася новою серією фотографій в своєму Instagram. На знімках з відпочинку Лідія в довгій напівпрозорій білій сукні красується в саду гортензій.

"Літо, постривай! Гортензії, морський бриз, літаюче плаття. Залишу це тут, щоб згадувати взимку. Завтра приймаю естафету у колег і вирушаємо у великий тур країною. У сторіз буду розповідати, в які саме міста і коли. Чекайте в гості", заявила телеведуча.

Шанувальники засипали Лідію компліментами і залишили їй безліч приємних коментарів: "Яка краса, і ви, і навколо", "Друге фото неймовірно чарівне! Де така краса?", "Яка красива", "Чудова, чарівна, неймовірна".

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