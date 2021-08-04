Украинская телеведущая и звезда 1+1 Лидия Таран продолжает развлекаться во Фрации
Как пишет Politeka.net, Лидия Таран является популярной украинской телеведущей. Красотка сейчас отдыхает во Франции на северном побережье, показывая в Инстаграм, на который подписаны десятки тысяч украинцев, как проводит время.
На новом фото Лидия позировала в шортах и футболке, а на втором кадре сменила футболку на топ. Красотка стояла рядом с велосипедом.
"Украина - там! Небо голубое, песок желтый, но все же не родная земля, привезем вам океанического бриза, прохладного ветра и свежих дождей", - написала Лидия.
Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
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"Хорошего отдыха", "Привезите уже наконец-то себя назад. Ибо опустела без вас украинская земля", "Встретил бы никогда б не узнал эту красотку", "Я завидую вам, такой отпуск".
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