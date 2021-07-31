Известная украинская телеведущая Лидия Таран пожаловалась на сложности фотосессий на пляже, показав себя в купальнике

Звезда телеканала «1+1» как и многие украинцы старается летом как можно больше времени провести на море. Как пишет Politeka.net, в своем Инстаграм ведущая показала, как сложно бывает сделать привлекательные фото на отдыхе.

«Океану абсолютно все равно, можешь ли ты втянуть живот после всех буланжери, и закрывает ли ветер твое лицо волосами… Всем, кому удается сняться на пляже инстаграмно красиво - мой огромный респект, потому что мы с малой полдня снимали, крутились, а получилось вот это. Ну есть еще фото в прыжке, но его вообще показывать страшно», - написала Таран под своими новыми снимками.

На фото ведущая в раздельном купальнике в полоску позирует на пляже, демонстрируя свою фигуру и волосы, с которыми играет ветер.

Подписчики Лидии не смогли пройти мимо ее поста.

«Зато вы такая настоящая и простая, и фотки такие милые и красивые, без затей, молодцы, обожаю вас», «Такая солнечная красавица», «Главное, что все природное», «На этих фото все прекрасно Лидия прям на русалку похожи», «Такая красивая. Похудела вроде», - пишут люди.

Напомним, звезда "1+1" Таран показала, какой рослой красоткой стала ее дочь от Доманского.

Как сообщала Politeka, звезда "1+1" Лидия Таран в голубом топе впечатлила кадрами на природе.

Также Politeka писала, что звезда 1+1 Лидия Таран поразила кадрами с дочерью, заговорив о завещании.