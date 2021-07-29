Телеведущая Лидия Таран показала себя и рассказала о завещании

Как пишет Politeka.net, Лидия Таран является популярной телеведущей, звездой телеканала 1+1. Красотка также активно ведет социальные сети, где делится с фанатами самым интересным.

На новых фото красотка позировала на яхте возле французского флага. Девушка была тепло одета, ведь отдыхала на западном побережье Франции с дочерью.

"Начала писать завещание потомкам. Первый пункт одолжила у классиков-

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3. Третий пункт еще не придумала. Но в приложении точно будет перечень мест, где сначала незаметно сгораешь под легким бризом, как редисочка. А потом получаешь штормовку, потому плотный океанический ветер пронизывает до костей. Идеальные места для отдыха - я считаю. Хочу чтобы мои потомки тоже ездили только туда", - написала Лидия.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Красотка Лидия", "Люблю вас, Лида, но почему-то много чудных постов", "Какая ты красивая, Лида".

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