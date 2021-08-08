Звезда канала "1+1" и телеведущая Лидия Таран поразила новыми снимками

Как передает Politeka.net, Лидия Таран является звездой телеканала "1+1". Она прославилась как ведущая новостей. Девушка активно ведет социальные сети и делится с поклонниками моментами из своей жизни.

На этот раз девушка поделилась новой серией фотографий в своем Инстаграм. На снимках с отдыха Лидия в длинном полупрозрачном белом платье красуется в саду гортензий.

"Лето, погоди! Гортензии, морской бриз, летающее платье. Оставлю это здесь, чтобы вспоминать зимой. Завтра принимаю эстафету у коллег и отправляемся караваном ТСН в большой тур по стране. В сториз буду рассказывать, в какие именно города и когда. Ждите в гости", заявила телеведущая.

Поклонники засыпали Лидию комплиментами и оставили ей множество приятных комментариев: "Какая красота, и вы, и вокруг", "Второе фото невероятно волшебное! Где такая красота?", "Какая красивая", "Чудесная, волшебная, невероятная".

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