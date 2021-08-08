Прийомна дочка Потапа (Олексія Потапенка) Наташа Горова показала себе на відпочинку

Як пише Politeka.net, Наташа є досить успішною блогеринею. На Красуню підписані десятки тисяч фанатів, яких Горова регулярно радує новим контентом. Молоду дівчину також знають як названу дочку Потапа, який її виховував з самого малого, коли одружився на мамі Наташі Ірині в 1999 році.

На нових кадрах, які блогер опублікував в Instagram, красуню можна побачити в купальнику. На першому сторіс Наташа нагнулася біля басейну, демонструючи розкішні форми і татуювання, а язик висунула. На другому сторісі дівчина просто сиділа, показуючи плоский животик. Горова заплющила очі від задоволення, радіючи музиці і сонячній погоді.

Фанати не змогли коментувати публікацію або поставити лайки, адже в сторіс Instagram немає подібних інструментів для взаємодії.

Нагадаємо, прийомна дочка Потапа в мініатюрному ТОПі покрасувалася плоским животиком перед дзеркалом

Також Politeka повідомляла, що син і падчерка Потапа на відпочинку сполошили криками весь пляж, кадри того, що відбувається

А ще Politeka писала, що екс-дружина Потапа з дочкою Наташею влаштувала переполох в мережі, показавши кадри з відпочинку



