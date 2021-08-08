Артистка повернулася на роки тому

Внучка Народного артиста України, екс-судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, не втомлюється дивувати своїми образами

Анна Сафрончик побудувала успішну кар'єру в Італії, куди ще в дитинстві переїхала з батьками, передає Politeka.net. З дитинства вона займалася творчістю, а також брала участь в різних конкурсах краси.

Зараз внучка Чапкіса - модель, актриса, а також ведуча.

Анна активно веде свою сторінку в Instagram, зараз на неї підписані 552 тисячі користувачів Мережі, з якими вона регулярно ділиться кадрами з роботи і відпочинку, постійно дивуючи зміною образів.

Цього разу артистка вирішила поекспериментувати із зовнішністю. Внучка Чапкіса розмістила сторіс, в яких вона сиділа біля дзеркала, коли над нею працювали стилісти.

Пізніше зірка показала, що вийшло - вона позувала з високою зачіскою, в довгій сукні з глибоким декольте і прикрасами на шиї. Образ вийшов в стилі 18-19 століття, а вона перетворилася на справжню леді.

Як виявилося, Сафрончик буде зніматися в новому фільмі. Вона показала частину сценарію, а також знімальну групу.

Зазначимо, Анна Сафрончик стала відома у 2004 році, коли приєдналася до акторського складу мильної опери "CentoVetrine", в якій виконала роль підступної Анни Бальді.

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