Відома актриса з "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна поділилася новими фото

Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна є популярною українською актрисою і гумористкою. Вона прославилася в шоу "Жіночий квартал". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться моментами зі свого життя з шанувальниками.

Цього разу Катя поділилася новим фото. На знімку дівчина в короткій сукні нюдового кольору піднімає ногу на валізу, чим показує свою ідеальну спортивну фігуру.

"Життя на валізах. Як це!?

Розповісти?



Привіт, Львів!

Чекаємо всіх сьогодні на концерт!!!



Хочу новий маленький рожевий чемодан.

Можу бути амбасадором валіз!

У кого є своє виробництво, пишіть.

PS. Так як цей мені позначила кішка", підписала публікацію Катя Нікітіна.

Шанувальники залишили дівчині трохи коментарів, але обдарували її приємними словами: "Ти дуже крута і позитивна дівчинка.

Раніше повідомлялося, блондинка з "Жіночого кварталу" в міні-бікіні виставила напоказ пружні форми: "Хороший горішок"

Також, блондинка з "Жіночого кварталу" Нікітіна в елегантному образі приголомшила визнанням: "Це найкраще, що було зі мною..."

Politeka розповідала, блондинка з "Жіночого кварталу" в міні-шортах приголомшила позами на відпочинку: "Розпальцювання по-грузинськи"





