Відома актриса з "Жіночого кварталу" Катерина Нікітіна поділилася новими фото
Як передає Politeka.net, Катерина Нікітіна є популярною українською актрисою і гумористкою. Вона прославилася в шоу "Жіночий квартал". Дівчина активно веде соціальні мережі і ділиться моментами зі свого життя з шанувальниками.
Цього разу Катя поділилася новим фото. На знімку дівчина в короткій сукні нюдового кольору піднімає ногу на валізу, чим показує свою ідеальну спортивну фігуру.
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"Життя на валізах. Як це!?
Розповісти?
Привіт, Львів!
Чекаємо всіх сьогодні на концерт!!!
Хочу новий маленький рожевий чемодан.
Можу бути амбасадором валіз!
У кого є своє виробництво, пишіть.
PS. Так як цей мені позначила кішка", підписала публікацію Катя Нікітіна.
Шанувальники залишили дівчині трохи коментарів, але обдарували її приємними словами: "Ти дуже крута і позитивна дівчинка.
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