Дочка Кароліни показує в Instagram своє життя

Дочка популярної української співачки Ані Лорак Соня показала подарунки в своєму Instagram

Десятирічна Соня живе з мамою в РФ, після того, як співачка розлучилася з Муратом Налчаджіоглу і вирішила будувати кар'єру в іншій країні. Тепер Соня не так часто бачить батька і, коли зіркова мама зайнята зйомками, вона надана сама собі.

Наслідуючи кумирів, дівчинка вирішила вести Instagram, вчитися бути блогером і привертати увагу аудиторії. Цього разу Соня з новою зачіскою вирішила показати свої подарунки і похвалитися новим образом. Оскільки їй подобається так само спілкуватися, вона поспішила розповісти про свої речі.

Не обійшлося і без традиційного підпису до кадрів, записаних під музику: «Я в моменті. Все життя я бігаю за кимось...".

Також Соня показала свої інші образи, які їй сподобалися.

"Дивіться, ну як?"- каже дівчинка в ролику.

Минулого разу дівчинка, схоже, залишилася одна вдома, тому вирішила поспілкуватися з шанувальниками і близькими в сторі, відповісти на питання і показати свої два домашніх образи.

Раніше Politeka писала, що 10-річна дочка Ані Лорак показала, хто ще живе разом з ними, домашні кадри: "Мило як".

Нагадаємо, що Ані Лорак в спортивках похвалилася фігурою, заткнувши за пояс 20-річних: "з Седоковою як дві краплі води схожі".

А ще Politeka повідомляла, що дочка Лорак не приховала своїх почуттів до красеня, з'явилися фото: "Прямо як мама".