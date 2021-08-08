Дочь популярной украинской певицы Ани Лорак Соня показала подарки в своем Инстаграм

Десятилетняя Соня живет с мамой в РФ, после того, как певица развелась с Муратом Налчаджиоглу и решила строить карьеру в другой стране. Теперь Соня не так часто видит отца и, когда звездная мама занята съемками, она предоставлена сама себе.

Подражая кумирам, девочка решила вести Инстаграм, учиться быть блогером и привлекать внимание аудитории. В этот раз Соня с новой прической решила показать свои подарки и похвастаться новым образом. Поскольку ей нравится так же общаться, она поспешила рассказать о своих вещах.

Не обошлось и без традиционной подписи к кадрам, записанным под музыку: «Я в моменте. Всю жизнь я бегаю за кем-то…».

Также Соня показала свои другие образы, которые ей понравились.

"Смотрите, ну как?" - говорит девочка в ролике.

В прошлый раз девочка, похоже, осталась одна дома, поэтому решила пообщаться с поклонниками и близкими в Стори, ответить на вопросы и показать свои два домашних образа.

Ранее Politeka писала, что 10-летняя дочь Ани Лорак показала, кто еще живет вместе с ними, домашние кадры: "Мило как".

Напомним, что Ани Лорак в спортивках похвасталась фигурой, заткнув за пояс 20-летних: "С Седоковой как две капли воды похожи".

А еще Politeka сообщала, что дочь Лорак не скрыла своих чувств к красавцу, появились фото: "Прямо как мама".