Володимир Дантес показав, які стосунки у нього з Надею Дорофєєвою, опублікувавши сторіс в Instagram



Як пише Politeka.net, Володимир і Надя одружилися в 2015 році. Як писав Дантес, Дорофєєва до цього терпіла його протягом чотирьох років, але в підсумку сказала заповітне "Так". І хоч у пари немає дітей, це не заважає бути їм щасливими. За час бракка Володимир повернувся на сцену після перерви, а Надя почала сольну кар'єру, попрощавшись з групою "Время и Стекло".

Подружжя активно ведуть Instagram, де діляться з фанатами не тільки творчістю, а й особистими кадрами. Цього разу Дантес вирішив показати, як розважається з Дорофєєвою. Володимир сидів у своїй машині, а Надя у своїй. У якийсь момент співак покликав дружину, показавши їй середній палець. Дорофєєва не розгубилася і показала аналогічний жест, на що Дантес розсміявся.

"Високі відносини з Надею Дорофєєвою", - написав Володимир.

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