Внучка Народного артиста України, екс-судді шоу "Танці з зірками" Григорія Чапкіса, 40-річна Анна Сафрончик, похвалилася фігурою в красивій сукні
Анна Сафрончик стала відомою в Італії моделлю й актрисою, передає Politeka.net. Красуню запрошують на різні зйомки, в яких вона приміряє цікаві образи.
Цього разу артистка з'явилася в сукні з корсетом по моді 19 століття. Наряд підкреслив фігуру Анни, а глибоке декольте додало ефектності. Завершили образ прикраси і зачіска, які підходять під стиль того часу.
Варто зазначити, що в такому вигляді зірка знімається в новій картині.
Всього за 20 хвилин пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.
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"Шалено красива", "молодець", "😍😍😍😍😍😍😍😍 у мене серцевий напад...... Краса з інших часів", " нарешті, все в ідеалі 😍❤️", "леді ❤️", "виходьте за мене заміж", "яка відмінна в образі справжньої королеви", "красива і неповторна!!",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Анна Сафрончик з 13 років живе в Італії, коли її батьки - тенор Євген Сафрончик і балерина Лілія Чапкіс - мігрували.
З того часу дівчина зуміла побудувати успішну кар'єру моделі і актриси. Зараз також зірка розвиває свій мікроблог в Instagram.
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