Знаменитий український хореограф і суддя шоу «Танці з зірками» Влад Яма "засвітився" з сім'єю на морі
Відомий шоумен багато працює, але також не забуває про відпочинок з сім'єю, пише Politeka.net. Артист вже багато років будує стосунки з дружиною Ліліаною, з якою вони виховують маленького сина Леона.
Зараз сім'я відпочиває на морі. Дружина хореографа опублікувала кадри в сторіс, на них Влад Яма разом з сином зайшли в море.
Артист стояв у кепці і жовтих шортах, коли його син активно купався і сміявся.
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Варто зазначити, що раніше Влад Яма опублікував зворушливий пост, присвячений синові.
На фото обидва позували на природі і посміхалися.
"Більше життя люблю...❤️", - написав артист.
Пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.
"Син дуже схожий на вашого батька", " шикарні👏", " Супер класні !!! 👏 👏 👏 👏 ", "Красунчики", "ви просто дуже улюблені Ямки!!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ ", "Красені! 🔥 Щастя вам безмежного! 😍 ", "Прекрасні хлопці! Супер! 🔥 🔥 🔥 ", "Оплески Вам !!! Приклад батьківства👏 👏 👏 👏", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, Влад Яма і Ліліана одружилися у 2014 році, але тримали це в секреті до 2016-го. Відомо, пара почала будувати відносини ще у 2007 році. Зараз їх синові шість років.
Нагадаємо, дружина Влада Ями з немовлям на руках розімліла від щастя
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